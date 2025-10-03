´Ú¹ñ¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¡¢´Ú¹ñ£Ë¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¡¦¿å¸¶FC¤Ç¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÄÎù¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£27ºÐ¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ïº£²ó¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÊ£¿ô¤Î²èÁü¤Ç¾Ò²ð¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÎÁõ¤¤¤Ç¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ë¡£ËÜ¿Í¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡Ö»ä¤È·ë