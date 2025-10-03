◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース８―４レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）第２戦の本拠地・レッズ戦で山本由伸投手（２７）が先発し、７回途中２失点（自責０）の好投。ドジャースは２連勝でＷＣＳを突破し、４日（同５日）からのフィリーズとの地区シリーズ（Ｓ）進出が決まった。絶体絶命の危