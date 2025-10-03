King Gnuの井口理がメジャーデビュー後、初舞台＆初主演を果たす「キャッシュ・オン・デリバリー」が、12月5日（金）〜21日（日）まで東京・THEATER MILANO-Za、2026年1月8日（木）〜12日（月）まで大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで上演される。代表曲「白日」のストリーミング総再生回数が7億2000万回再生を突破。2024年には全国5大ドームツアーやアジアツアーを敢行するなど、日本のトップアーティストの座を不動のも