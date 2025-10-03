◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第3戦パドレスードジャース（2025年10月2日シカゴ）パドレスは2日（日本時間3日）、敵地リグレー・フィールドでカブスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に臨む。地区シリーズ進出へ逆王手で迎えた一戦を前にザンダー・ボガーツ内野手（32）が会見で左足の状態などについて語った。初戦は1−3で敗れたものの、前日の第2戦では初回に幸先良く先制すると、5回にマチャドがカブス2