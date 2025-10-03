おととい、東大阪市の住宅で女性を刺して殺害したと自首し、逮捕された男が過去に女性への暴行などで警察から注意を受けていたことがわかりました。殺人の疑いで逮捕された東大阪市の自営業・永久寛史容疑者（51）は、おととい、自宅で佐藤ありささん（33）の腹や腕などを刃物で複数回突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、2人は以前、交際し、同居していたとみられ、佐藤さんは今年9月までの3年間に