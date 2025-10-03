◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース８―４レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１日（日本時間２日）、衝撃的なポストシーズン（ＰＳ）デビューを飾った。ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）第２戦の本拠地・レッズ戦で９回に５番手で登板すると、渡米後自己最速となる１０１・４マイル（約１６３・２キロ）をマークして２三振を奪うな