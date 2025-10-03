J2大宮は、先月24日に新指揮官に就任した宮沢監督がオンラインで会見し「昇格という言葉は使っていない。行けるところまで行きたい」と改めて抱負を口にした。初采配となった前節の磐田戦は4―3で逆転勝利を飾った。キーワードには“狩りに行く”を掲げ「ミスを恐れず勇気を持ってボールを、目の前の相手を、勝ち点を狩りに行く」と意気込む。次節4日のアウェー仙台戦も勇敢に戦い、連勝を目指す。