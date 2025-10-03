東証プライム市場に上場する企業の役員のうち、女性の割合は18.4%で、去年から2.3ポイント増加しました。経団連が東証プライム市場などに上場する企業を対象に行った調査で、東証プライム企業の役員は、男性が1万5266人、女性が3439人でした。女性の割合は18.4%で、去年より2.3ポイント増えています。ただ、政府が2020年の閣議決定で目指すとした、2030年までに女性役員30%は遠い状況で、経団連は「女性役員がさらに増えるよう、社