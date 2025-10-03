吉本興業は2日、来月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自の配信サービスの正式名称が「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」に決まったことを発表した。配信開始は1日夜で、初回動画には松本が出演。2024年1月の活動休止以来、1年10カ月ぶりの復帰となる。これまで仮称の「ダウンタウンチャンネル」としてきたが、開始まで1カ月を切り詳細を発表。サブスクリプション（定額見放題）のサー