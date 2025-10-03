9月27日に「上半身のコンディション不良」で出場選手登録を抹消されたDeNA・東克樹投手が、11日対巨人とのCSファーストS初戦先発に向け、順調に回復している。既にキャッチボールなどを実施しリハビリも順調で、東、ジャクソン、ケイの3投手で臨む予定の3連戦に向け支障はなさそうだ。初戦の東に続くジャクソン、ケイの先発順は明確ではないが、「盤石3本柱」で阿部巨人を封じ込む青写真を三浦大輔監督も既につくり終えてい