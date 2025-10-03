巨人は１１日から始まるＣＳ第１ステージ（Ｓ＝横浜）での先発ローテを、山崎伊織投手（２６）、戸郷翔征投手（２５）、横川凱投手（２５）の３人に決めたことが分かった。下克上での日本一に向け“必勝ローテ”を組み、まずはＤｅＮＡを倒す。なんとしてもＤｅＮＡ打線を食い止める。ＤｅＮＡとのＣＳ第１Ｓ。第１戦を任されるのは、今季２５試合に登板して１１勝４敗、防御率２・０７と抜群の安定感でチームをけん引した山崎