ＳｉｘＴＯＮＥＳのジェシー（２９）が、３日からウェブで公開される「アンダーアーマー」の新プロモーションムービーに出演する。ブランドアンバサダーを務めるジェシーは「トレーニングのある１日」をテーマに撮影を実施。「５キロ走りました。仕事とトレーニングができて、一石二鳥で楽しめました。“じぇしじぇし”見ていただけたら“うじぇしー”です」とジェシー節全開でコメントした。