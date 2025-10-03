巨人の岸田行倫捕手（２８）が、大勢投手（２６）、岡本和真内野手（２９）とともに１１月１５、１６日に東京ドームで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ｖｓ韓国」のメンバーに選出されたことが２日、分かった。今季途中から扇の要に定着して攻守で飛躍。井端監督へのアピール次第では来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の正捕手争いに加わる可能性も十分ある。勝負