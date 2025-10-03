◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース８―４レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）第２戦の本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、２戦連続打点となる貴重な適時打を放つなど、２連勝でのＷＣＳ突破に貢献した。試合後、ロバーツ監督はフィリーズとの４日（同５日）の地区