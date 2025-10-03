◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第3戦パドレスーカブス（2025年10月2日シカゴ）パドレスは2日（日本時間3日）、敵地リグレー・フィールドでカブスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に臨む。地区シリーズ進出へ逆王手で迎えた一戦で先発するダルビッシュ有投手（39）について、試合前の会見でマイク・シルト監督は「大きな信頼を置いている」と期待を口にした。初戦は1−3で敗れたものの、前日の第2戦では初回