日本マクドナルドは、10月8日から21日までの2週間限定で、「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」を全国のマクドナルド店舗にて夕方5時からの「夜マック」限定で販売する。【画像】ド迫力！「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」今年の6月、8月に販売した、100%ビーフの肉厚パティを3枚重ねた「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」の好評を受けての企画となる。『サムライマック』は“大人が満足する”バーガーを目指し、 2021年4月よ