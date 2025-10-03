アイドルグループ・乃木坂46のメンバーで東京藝術大学に在学中の池田瑛紗が、俳優の堺雅人と共演する、マクドナルド「サムライマック」の新CM「二兎を追ってもいいじゃないか。」篇が7日から放送されることが決定した。今回マクドナルドCM初出演となる池田が、販売当初からサムライマックのアンバサダーを務めてきた堺と初共演する。【写真】マクドナルド新CMで堺雅人と共演を果たした池田瑛紗新CMでは、池田の目の前に現れた