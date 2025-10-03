SixTONESジェシー（29）が、3日からウェブで公開されるアンダーアーマーのランニングフットウエア「UA HALO」の新プロモーション動画に出演する。「トレーニングのある1日」をテーマに、商品が持つ、限界を超えて走り続ける力が表現された内容。撮影ではランニングマシンで5キロほど走り込み「仕事と同時にトレーニングできて一石二鳥で楽しめました」と大収穫。「前回と違ってまた新しいムービーになっておりますので、“じぇしじ