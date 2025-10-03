本日のドルはワシントンでの政治的行き詰まりと重要なマクロ経済データの発表遅延リスクにもかかわらず、前日の下落からは反発した。本日は新規失業保険申請件数の発表が延期される中、民間の人員削減のデータに通常以上の注目が集まった。本日はチャレンジャー・グレイ＆クリスマス社が９月の人員削減数を発表していたが、２５．８％減と米企業は採用計画を縮小し、人員削減も減少した。 ストラテジスト