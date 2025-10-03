きょうもカナダ円は売りが続いており、１０５円台前半まで下落している。５日続落。２００日線から下放れる展開が加速しており、夏以降の調整が本格化するか注目される。カナダドルについては原油相場が下落していることも、重石となっているようだ。 先ほどカナダ中銀のメンデス副総裁の講演が伝わっていたが、「カナダ中銀は基調インフレが目標の２％に近いことを示す、より幅広い指標群の活用を検討している」と述べた。