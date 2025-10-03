今季【GU（ジーユー）】から登場している「キュロットパンツ」が、プライスダウン中との情報をゲット。動きやすさとフェミニンさを兼ね備え、さらに気になる足のラインを隠してスタイルアップも期待できる「キュロットパンツ」は、40・50代の大人女性にこそぜひ取り入れて欲しいアイテムです。シンプルなデザインで幅広いスタイリングに合わせやすく、オンオフ問わず活躍が期待できそう。完売前にぜひチェックしてみて