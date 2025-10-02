きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドルの買い戻しが強まっており、ドル円は１４７円台に戻している。ロンドン時間には一時１４６．６０円近辺まで下落していた。 アナリストは、円はユーロよりもドル安の恩恵を受けやすいポジションにあると指摘。前日の弱いＡＤＰ雇用統計が追加利下げ期待を高めており、米政府機関の閉鎖により明日の米雇用統計は発表が遅れることが予想される。 この環境下で、ドル円はさら