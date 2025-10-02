きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドルの買い戻しが強まっており、ポンドドルは１．３４ドル台前半に下落している。前日は一時１．３５２５ドル近辺まで上昇し、１００日線と２１日線を回復していたが、跳ね返された格好となっている。一方、ポンド円は売りが続き４日続落。１９７円台半ばまで下げを拡大させている。１００日線が１９７．７０円付近に来ており、その水準に到達している格好 ポンドに関しては見方に変化は