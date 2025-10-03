（NY時間11:41）（日本時間00:41） テスラ＜TSLA＞447.73（-11.73-2.55%） テスラ＜TSLA＞が取引開始前に７－９月（第３四半期）の販売台数を発表し、７．４％増の４９万７０９９台となった。予想は約４３万９６００台だった。米政府の電気自動車（EV）向け税額控除終了を前に、消費者の駆け込み需要が寄与した。 同社は主力のＥＶ事業は、モデルの老朽化や競争激化に加え、米国のＥＶ市場支援策の撤廃が重荷