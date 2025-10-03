NY株式2日（NY時間12:03）（日本時間01:03） ダウ平均46383.77（-57.33-0.12%） ナスダック22813.46（+58.30+0.26%） CME日経平均先物45145（大証終比：+75+0.17%） 欧州株式2日GMT16:03 英FT100 9427.73（-18.70-0.20%） 独DAX 24422.56（+308.94+1.28%） 仏CAC40 8056.63（+89.68+1.13%） 米国債利回り 2年債 3.561（+0.027） 10年債 4.104（+0.006） 30年債 4.703