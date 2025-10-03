NY株式2日（NY時間12:06）（日本時間01:06） ダウ平均46369.30（-71.80-0.15%） ナスダック22801.61（+46.45+0.20%） CME日経平均先物45160（大証終比：+90+0.20%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は５日ぶりに小反落。ただ、半導体関連などＩＴ・ハイテク株は買われており、ナスダックはプラス圏での推移となっている。 市場では米政府機関閉鎖の米株式市場への影響は限定的との楽観的な見方が