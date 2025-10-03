きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドルが買い戻される中、ユーロドルは戻り売りが優勢となっており、一時１．１６ドル台に下落する場面も見られた。 ２１日線を再び下回っており、９月の年初来高値以降、上値の重い展開が続いている。しかし、ＥＣＢは利下げサイクル終了の一方、ＦＲＢは今後、追加利下げが活発化することが予想される中、ユーロドルへの強気な見方も根強い。 本日は８月のユーロ