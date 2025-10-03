いよいよ、4日、新総裁が決定します。最終盤を迎えた自民党総裁選は、小泉氏・高市氏・林氏の三つ巴の展開になっていて、このうち2人による決選投票がほぼ確実に。事実上、郵送による党員投票は1日に締め切られ、上位3人の陣営は「国会議員票」の積み上げにしのぎを削っています。こうしたなか、小泉氏の姿はフィリピンのマニラにありました。投開票が間近に控えるなかでの“異例”の海外出張、その狙いは…記者「小泉氏が到着しま