¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£¸¡Ý£´¥ì¥Ã¥º¡×¡Ê£±Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë³ÆÃÏ¤Ç£³²óÀïÀ©¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ì¥Ã¥º¤Ë£¸¡Ý£´¤Ç¾¡¤Á¡¢£²Ï¢¾¡¤ÇÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£¶²ó£²¡¿£³¤ò£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡£¥«¥Ö¥¹¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÇÔ