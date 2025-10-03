「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース８−４レッズ」（１日、ロサンゼルス）３回戦制のワイルドカードシリーズ第２戦が行われ、ドジャースがレッズを８−４で破って２連勝とし、１３年連続で地区シリーズ進出を決めた。４点リードの九回に登板した佐々木朗希投手（２３）が、２奪三振を含む三者凡退で試合を締めた。デーブ・ロバーツ監督（５３）は試合後、残るポストシーズンで佐々木を僅差の局面でリリーフ起用