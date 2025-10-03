線路をまたぐ跨線橋（こせんきょう）の点検業務を巡る入札で談合を繰り返したとして、公正取引委員会は「ＪＲ東海」（愛知）と子会社「ジェイアール東海コンサルタンツ」（同）などコンサル５社の独占禁止法違反（不当な取引制限）を認定し、排除措置命令を出す方針を固めた。併せて、ＪＲ東海以外の５社には計約１億円の課徴金納付命令も出す見通し。他に同法違反を認定されるのは、トーニチコンサルタント（東京）、日本交通