3日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万5080円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万4936.73円に対しては143.27円高。出来高は6162枚となっている。 TOPIX先物期近は3090ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.60ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4