日本保守党の河村たかし共同代表日本保守党の河村たかし共同代表（76）＝衆院愛知1区＝が近く離党する意向を固めたことが分かった。党関係者が2日、明らかにした。河村氏は党運営を巡って百田尚樹代表（69）らと対立していた。河村氏は新党設立も視野に、当面の間は無所属で活動する。9月には河村氏に近い竹上裕子衆院議員（65）が、百田氏らへの不満を理由に離党届を提出しており、党内の混乱が拡大しそうだ。河村、百田両氏