4日に投開票を迎える自民党総裁選に向けて、「news zero」は候補者5人の考えを個別に伝えています。2日、藤井貴彦キャスターがインタビューしたのは、元経済安保相の小林鷹之氏（50）です。■「世代交代」訴えるワケ「世代交代そのものが目的ではなくて…」小林鷹之氏（50）「もう一度、世界の真ん中に日本を立たせる」小林鷹之氏は2日、安倍元首相の慰霊碑を訪問。党内の保守層を意識し支持拡大に向けて動いています。“自民党