去年関東で相次いだ一連の強盗事件のうち、去年9月、さいたま市西区で起きた強盗致傷事件で実行役として起訴された男ら3人の初公判が行われ、3人はいずれも起訴内容を認めました。起訴状などによりますと、矢作雄馬被告（35）、飯野夢真被告（21）、渡辺陸被告（25）は去年9月、仲間と共謀のうえ、さいたま市西区の民家に侵入し、この家に住む親子に対し、粘着テープで口をふさいだり手を縛ったりしてケガをさせたうえ、現金などを