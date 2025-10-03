ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫のコンディションについて言及した。2日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。ブライトンでの4シーズン目を迎える三笘は、今季も主力選手としてリーグ戦全6試合に出場し、ここまで1ゴール1アシストの数字を残している。しかし、27日に行われたプレミアリーグ第6節チェルシー戦では、足首を負傷した影響もあり、今季最速となる67分で交