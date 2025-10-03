大阪府東大阪市で元交際相手の女性を殺害した疑いで男が逮捕された事件で、男の元妻が取材に応じ、過去にDV被害を受けていたことを明かしました。■元妻「逃げ切るまで地獄」10月2日、取材に答えた女性。容疑者の元妻（46）「（夫と別れた後も）ストーカー行為がすごかった。逃げ切るまで地獄だった」話したのは、元夫によるDV被害です。その元夫というのが、東大阪市の自営業、永久寛史容疑者（51）。10月1日に店舗兼住宅の一室で