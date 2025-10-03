[10.2 ELリーグフェーズ第2節](レナート・ダッラーラ)※25:45開始<出場メンバー>[ボローニャ]先発GK 1 ウカシュ・スコルプスキDF 2 エミル・ホルムDF 22 ハラランボス・リコヤニスDF 26 ジョン・ルクミDF 41 マーティン・ビティックMF 7 リッカルド・オルソリーニMF 8 レモ・フロイラーMF 19 ルイス・ファーガソンMF 21 イェンス・オドゴールMF 28 ニコロ・カンビアーギFW 9 サンティアゴ・カストロ控えGK 13 フェデリコ・ラ