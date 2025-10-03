◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦ドジャース8―4レッズ（2025年10月1日ロサンゼルス）ドジャースは地区優勝時に続く今季2度目のシャンパンファイトは、本拠地ドジャースタジアムの打撃ケージ内で開かれた。通常ならロッカールーム内だが、ドジャースは昨オフに1億ドル（約147億円）をかけて改修。電子機器が多いことなども考慮して、トレーニングルームなどに隣接する打撃ケージにシートを張り巡らし、歓喜の