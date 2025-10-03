◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦ドジャース8―4レッズ（2025年10月1日ロサンゼルス）ドジャース夫人会のインスタグラムが1日（日本時間2日）に更新され、試合前にドジャースタジアムで撮影された集合写真を2日連続で投稿した。大谷の妻の真美子夫人も白のトップス姿で前日に続いて登場。エドマンやフリーマン、スミスらの夫人と共に華やかな笑顔を見せた。