◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦ドジャース8―4レッズ（2025年10月1日ロサンゼルス）ドジャースの球団公式インスタグラムが更新され、大谷とNBAレーカーズの八村塁の2ショットが公開された。「RuiandSho」と記し、2人が肩を組んで笑みを浮かべる2ショット写真では、八村がド軍のユニホームを着用。試合はドジャースタジアムのスイート席で観戦した。