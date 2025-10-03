「チャットGPT」を開発したアメリカのオープンAIのサム・アルトマンCEOが来日し、日本テレビの単独インタビューに応じました。オープンAIサム・アルトマンCEO「AIが中心となって人生の相棒として役立つ、新しいデバイスをデザインするというアイデアにとてもワクワクしています」アルトマン氏は、iPhoneのデザインを手がけた元アップル社の幹部らとともに、AIのための新デバイスを開発中だとした上で、「AIの利用をより簡単にす