◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神・佐藤輝が本塁打王と打点王をほぼ手中に収めた。近大同期で4年時には寮で同部屋だった友人の言葉から、球団史に名を刻んだスラッガーの原点を探った。現在は社会人のJR四国でプレーする美濃晃成内野手（27）の話を聞くと、佐藤輝が生粋の野球小僧であることが伝わる。大学1年から体づくりに人一倍熱心だったという。「寮の食事以外に、自宅から送ってもらった