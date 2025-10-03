◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神の森下、中野の2人が全試合出場を果たした。森下は3年目で自身初の143試合完走。試合に出続けながら本塁打（23）、打点（89）でキャリアハイを達成するシーズンを過ごし「自分の中ではもっとできた部分もあったけど、一つの目標は達成できたと思う」とうなずいた。また、3年連続全試合出場となった中野はこの日の1安打でキャリア3度目のシーズン150安打もマーク