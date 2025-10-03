◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）【記者フリートーク】人懐っこい顔で、人当たりも柔らかい村上だが、相当反骨心が強い。プロ入り当初、ドラフト5位にコンプレックスを抱いていた。「言い方は悪いけど、俺よりあいつの方が上の順位かよと思う時はありましたよ」東洋大4年で右腕を故障したことが順位に影響したとはいえ、「2年目ぐらいまでそんな感情があった」と胸の中でくすぶった。入団してから