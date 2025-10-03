◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）▼阪神の石井大智投手（今季53試合登板で防御率0・17。自責点のある投手では史上初の防御率0・1台）でき過ぎですね。野手陣の皆さんのおかげで、この結果を成し遂げることができたと思います。