◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神のレギュラーシーズン終了セレモニーで、藤川監督は選手を称えた。「参ったね」と切り出して観衆の関心を引き、一拍置いて「最後に選手が自分たちの目標を全てかなえましたよ」と感嘆した。9月7日の優勝スピーチで「選手たちが強いわ」とマイクを響かせた。それに続く決めゼリフ「参ったね」で、佐藤輝、村上らの活躍をねぎらった。采配は粋だった。佐藤輝に打