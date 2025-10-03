◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神・大山は、最終戦で3打席連続四球で出塁。出塁率を・3628とした。巨人・泉口を7毛上回ってリーグトップに立ち、2年ぶりの同タイトルに大きく前進。「今日は原口さんのための試合ですから」と自らの数字には触れず。「野球に対する姿勢、準備の仕方とか学ばせていただいていたし、試合で一塁に就いてもらうことが実現できたのが本当に良かった」と話した。