◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神・前川は、最終戦での今季1号でCSへアピールした。3回2死一、二塁で青柳のツーシームを右中間に3ラン。「ふがいない成績だった中でホームランを最後の最後に打てたのは、一つ良かったかなと思います」。原口の引退セレモニーを見届け、「入団からお世話になったし、尊敬することばかり。感謝しかないです」と気持ちをさらに引き締めた。