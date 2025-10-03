◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神・岩貞祐太投手（34）が2日、海外フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした。「長くやれていることはうれしいことですし、周りの皆さん、監督、コーチ、トレーナーのおかげなので、感謝しながらプレーしていきたいと思います」と話した。今季は28試合に登板し防御率2・12とブルペンの一員として奮闘しリーグ優勝に貢献した。22年に国内FA権を取得し、